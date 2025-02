CRV Industrial investe em autoconhecimento de colaboradores para alta performance

Equipe de palestrantes com os colaboradores da CRV Industrial

No último sábado, 15 de fevereiro de 2025, colaboradores envolvidos no SGI (sistema de gestão integrada) da CRV Industrial participaram de um evento focado em potencializar o desempenho de seus colaboradores. A iniciativa, denominada “Ativando Vencedores”, foi conduzida pela empresa Motivate e contou com a presença de especialistas como: Gladiston Pires, Iracilda Duarte e Lidiane Freitas.

O evento foi realizado em Ituiutaba, no Líder Hotel.

Durante o evento, foram abordadas técnicas de autoconhecimento e estratégias para a alta performance. Gladiston Pires, conhecido por suas abordagens no desenvolvimento pessoal, trouxe insights para o sucesso profissional.

Iracilda Duarte, ex-secretária de Educação e Cultura de Capinópolis, compartilhou metodologias para maximizar a eficiência no trabalho, contando passagens de sua vida pessoal de sucesso. Lidiane Freitas focou na importância da inteligência emocional no ambiente corporativo.

“A CRV Industrial continua a investir no capital humano, objetivando promover benefícios aos colaboradores, como a maximização de suas capacidades”, disse Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos da empresa.