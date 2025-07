CRV Industrial lança programa “Mulheres na Condução” para ampliar participação feminina

Mulheres na Condução: seja uma motorista ou operadora de campo da CRV Industrial Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial anunciou a abertura de novas vagas com o intuito de incentivar o ingresso de mulheres no setor de transportes e na área agrícola. Com o programa “Mulheres na Condução”, a usina sucroenergética pretende capacitar e contratar profissionais para desempenhar funções na condução de caminhões e na realização de operações agrícolas.

A iniciativa nasce com foco em Capacitação, Diversidade e Inclusão, promovendo o ingresso das mulheres no transporte profissional. Historicamente, as operações agrícolas eram vistas como território exclusivo dos homens. No entanto, à medida que a sociedade avança em direção à igualdade de gênero, as mulheres têm conquistado seu espaço em áreas antes consideradas inacessíveis.

A operação canavieira é um canal de transformação e oportunidade, permitindo que as mulheres também alcancem êxito nesse segmento.

As inscrições serão feitas de forma on-line até o dia 31 de julho. Mulheres habilitadas nas categorias “D” e “E” podem participar.As inscrições e outras informações sobre o processo seletivo e os critérios de participação estão disponíveis em www.tudoemdia.com/crvmulher. Acesse agora.