CRV Industrial Minas é destaque no Mastercana Brasil 2022 por inovação e tecnologia

Henrique Fratari, supervisor agrícola na CRV Industrial

A CRV Industrial Minas Gerais foi destaque na edição 2022 do MasterCana Brasil na categoria Tecnologia e Inovação. O evento foi realizado na noite da última segunda-feira (24.out.22), às 19h30 no auditório da AMCHAM, na capital paulista.

O MasterCana é o ‘Oscar’ do setor bioenergético, e premia os destaques anuais do setor.

“Obrigado família CRV. Aproveito para agradecer também ao departamento COA, COI e Agricultura de Precisão, que fizeram com que esse sonho pudesse ser vivido”, disse Henrique Fratari, supervisor agrícola.

Tecnologia de ponta desde o início

Desde a sua primeira safra, em 2020, a unidade conta com o uso de drones. Eram usados para a pulverização localizada no canavial, reduzindo o uso de defensivos e afetando menos o meio ambiente.

Colheita

A colheita hoje da unidade é realizada toda no piloto automático, tanto colhedora, quanto trator. “É um dos mais altos investimentos feitos dentro do departamento de agricultura de precisão, e algo pouco cultural de utilização nas usinas da região, mas de muito retorno em qualidade e longevidade do canavial”, finalizou Henrique.

O MasterCana

Criado em 1988, o MasterCana reconhece o mérito das pessoas e organizações que se destacaram no aprimoramento tecnológico e socioeconômico do agronegócio sucroenergético brasileiro.