CRV Industrial participa do lançamento do Manual de Combate a Incêndios em Canaviais em Uberaba

Uberaba (MG) – 11.jul.25 – A CRV Industrial – Unidade Minas Gerais marcou presença no lançamento do Manual de Combate a Incêndios em Canaviais, ocorrido nesta sexta-feira (11), na cidade de Uberaba. O evento contou com a participação do gerente executivo da CRV Industrial, Leonardo Dias.

De autoria dos Oficiais Bombeiros Cel. Anderson Passos e Ten. Ronaldo Lopes, o manual é considerado uma obra inédita no Brasil, reunindo o que há de mais atual e eficiente em técnicas de prevenção e combate a incêndios em áreas canavieiras.

Segundo os autores, o manual combina ciência, experiência prática e compromisso ambiental. Os autores – ambos veteranos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – entregam um conteúdo técnico relevante aos profissionais que atuam no campo.

A publicação tem como objetivo padronizar ações, capacitar equipes e mitigar os riscos de incêndios, que causam prejuízos ambientais, econômicos e sociais significativos durante o período da seca.

A obra recebeu o patrocínio do SIAMIG Bioenergia, do Ministério Público de Minas Gerais e do Instituto Mineiro de Preservação Ambiental Rural (Impar).

“Trata-se de um material de referência para todos que desejam atuar com responsabilidade e eficiência no enfrentamento aos incêndios em canaviais. A CRV Industrial apoia iniciativas como essa, que contribuem para a segurança, sustentabilidade e avanço do setor”, destacou Leonardo Dias.