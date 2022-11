CRV Industrial marca presença na Semana Bonsucro

(esq) Yalle Coutinho, Marcilene Cristina e Edna Almada | Foto: Divulgação

As unidades goiana e mineira da CRV Industrial estiveram presente na Bonsucro Global Week – Semana Bonsucro – que aconteceu no Brasil, em Ribeirão Preto (SP), entre os dias 17 e 20 de outubro. Representando as empresas o evento contou com a participação da Superintendente de Recursos Humanos, Marcilene Cristina; a Coordenadora de Certificações, Edna Almada; Coordenadora de Qualidade, Yalle Coutinho.⠀ ⠀

A participação da equipe foi de extrema importância neste evento, pois puderam conhecer de perto a realidade do setor em diversos países do mundo, como: México, Guatemala, Cuba, Índia entres outros, “e além disso pensarmos nos desafios que teremos para um futuro cada vez mais sustentável”, afirma Edna Almada. ⠀ ⠀

Entre os assuntos mais discutidos foram citados os desafios da sustentabilidade para o setor sucroenergético e as soluções para nos tornarmos cada vez mais sustentáveis.⠀