CRV Industrial, Bombeiros e produtores rurais buscam criação de brigada de incêndio

Encontro foi realizado pela CRV Industrial, em parceria com Bombeiros e produtores rurais | Foto: Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial, em parceria com o Corpo de Bombeiros do 2º Pelotão de Ituiutaba, realizou um encontro com os produtores rurais da Comunidade Açuleite – Comunidade reunida do Córrego do Açude. O encontro, realizado na manhã da última quinta-feira (18.ago.2022), na escola agrícola, teve foco principal nos incêndios rurais.

“O objetivo, além de conscientização, foi fomentar a ideia da formação de uma brigada de incêndio com os produtores rurais. Sabemos que os incêndios rurais impõem grandes desafios à sustentabilidade dos ecossistemas, e evitar ou minimizar esses impactos ambientais é uma obrigação conjunta das organizações empresariais, instituições e da sociedade”, disse a bióloga da usina CRV Industrial, Lívia Reis.

No ano passado, a região do Pontal do Triângulo Mineiro viveu um drama com os incêndios rurais.

Encontro foi realizado pela CRV Industrial, em parceria com Bombeiros e produtores rurais | Foto: Divulgação

Preocupação redobrada no período de estiagem

Com o período de estiagem, o tempo seco e ventos fortes de junho a setembro, os produtores rurais começam a se preocupar com os incêndios em suas propriedades e suas consequências, como os graves problemas à pastagem e às lavouras.

Neste período, é necessário que fiquemos cada vez mais atentos, pois os ventos e o tempo seco destes meses podem espalhar as fagulhas do fogo.