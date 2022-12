CRV Industrial promove formação de gestores

A usina sucroalcooleira CRV Industrial, unidade Capinópolis, promoveu formação de gestores na última quinta e sexta-feira (01 e 02.dez.22). A capacitação teve a temática Comunicação Não violenta, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de lideranças.

“Com foco na alta performance e no desenvolvimento contínuo da equipe de gestão, tivemos em parceria com o SEST SENAT de Ituiutaba, dois dias de profundo mergulho no aprendizado e troca de experiências nestes temas atuais e de profunda importância para os nossos resultados”, disse a coordenadora de Recursos Humanos, Michelle Pereira.

“Momentos que oportunizam uma aproximação ainda maior de toda a equipe e comprometimento com a Missão, Visão e Valores da CRV Capinópolis”, finalizou a coordenadora.

Fotos: