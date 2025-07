CRV Industrial promoveu uma palestra sobre leucemia e incentivo à doação de sangue

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial promoveu um encontro, na manhã desta sexta-feira (27), para levar conscientização aos riscos da leucemia, e incentivo à doação de sangue.

A ação teve como objetivo informar sobre o câncer e mobilizar colaboradores em torno da importância de doar sangue. Para ampliar o cuidado com a saúde emocional dos trabalhadores, a empresa contou com a participação da AVCC (Associação Voluntária de Combate ao Câncer), que desenvolve um trabalho de acolhimento e apoio emocional aos pacientes com câncer e seus familiares em Capinópolis.A enfermeira do trabalho, Paula Cristina Vitor Pereira, destacou:

“O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura e permite tratamentos menos agressivos. A prevenção é a principal aliada na luta contra o câncer: realizar exames de rotina, manter acompanhamento médico, alimentação saudável e prática de atividades físicas são essenciais.”