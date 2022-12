Ação da CRV Industrial visou a atualização do cartão de vacina dos colaboradores

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV industrial realizou uma campanha de vacinação, com o apoio da Secretária de Saúde de Capinópolis, nesta quarta-feira (14.dez.22).

A ação visou a atualização do cartão de vacina dos colaboradores, com as vacinas de rotina — COVID e Meningo C (16 a 30 anos).

A ação foi organizada pela enfermeira do Trabalho da CRV Industrial, Lorena Siqueira. “A imunização ainda é a melhor forma de combatermos as doenças”, disse a coordenadora de Recursos Humanos, Michelle Pereira.