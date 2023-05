CRV Industrial realiza campanha ‘Saúde Mental e Seus Reflexos no Ambiente do Trabalho’

Capinópolis, Minas Gerais. A CRV Industrial realizou a campanha ‘Saúde Mental e Seus Reflexos no Ambiente do Trabalho’ na última sexta-feira (12.mai.23).

A saúde mental no trabalho desempenha um papel crucial no desempenho e bem-estar dos colaboradores, bem como no sucesso das organizações.

Segundo o Maurício Cassini, engenheiro de segurança do trabalho, “a saúde mental e sus reflexos no ambiente de trabalho são ameaças do equilíbrio psíquico danificado pelo meio ambiente que se vive e trabalha, e não pela própria estrutura emocional da pessoa. São ambientes que apresentam condições psíquicas insalubres, pressões emocionais constantes, que não permite que o profissional venha desempenhar suas atividades profissionais em toda a sua Potencialidade “.

Aqui estão algumas razões que destacam a importância da saúde mental no ambiente de trabalho:

Produtividade e desempenho: A saúde mental positiva está diretamente relacionada à produtividade e desempenho no trabalho. Colaboradores com boa saúde mental tendem a ser mais engajados, motivados, criativos e capazes de lidar com desafios e pressões de forma eficaz. Isso leva a uma maior eficiência e qualidade no trabalho realizado. Redução do absenteísmo e presenteísmo: Problemas de saúde mental podem levar a altos níveis de absenteísmo (faltas ao trabalho) e presenteísmo (estar presente no trabalho, mas com baixa produtividade devido a problemas de saúde). Investir na saúde mental dos colaboradores contribui para reduzir esses problemas, melhorando a frequência e o desempenho no trabalho. Ambiente de trabalho saudável: Promover a saúde mental no ambiente de trabalho cria um clima organizacional saudável. Isso inclui oferecer suporte emocional, criar um ambiente livre de estigma, fornecer recursos de bem-estar mental e promover a cultura do autocuidado. Um ambiente de trabalho positivo e de apoio beneficia tanto os colaboradores quanto a organização como um todo. Retenção de talentos: As organizações que valorizam a saúde mental dos colaboradores têm mais chances de reter talentos. Colaboradores se sentem mais satisfeitos e engajados quando suas necessidades de saúde mental são atendidas, o que reduz a rotatividade e os custos associados à contratação e treinamento de novos funcionários. Imagem corporativa: Empresas que priorizam a saúde mental no trabalho ganham uma reputação positiva como empregadores preocupados com o bem-estar dos seus colaboradores. Isso atrai talentos de alta qualidade e pode impactar positivamente a percepção dos clientes e parceiros comerciais em relação à organização.

Portanto, investir na saúde mental no ambiente de trabalho é benéfico tanto para os colaboradores quanto para as organizações, resultando em maior satisfação, produtividade e sucesso global.