CRV Industrial realiza a IVª edição da Sipat

A Usina CRV Industrial, unidade Capinópolis, realizou a IVª edição da Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho — SIPAT— foi realizada de 21 a 25 de novembro, levando temas relevantes aos colaboradores.

A edição 2022 do evento foi organizada por parte do quadro de funcionários da empresa. O objetivo é levar a conscientização aos colaboradores sobre a importância da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho.

No dia 21 foi abordado o tema — “Ergonomia e Saúde Alimentar”;

No dia 22 — “Incêndio em áreas industriais”;

No dia 23 — “Comportamento seguro em usinas sucroalcooleiras”;

No dia 24 — “Câncer de próstata”;

No dia 25 — “Assédio Moral e Sexual”.

“Socializando os mais diversos temas com nossos colaboradores da indústria. Segurança sempre”, disse Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos.

Fotos: