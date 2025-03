CRV Industrial reforça compromisso com a reintegração dos colaboradores

Reintegração de profissionais da CRV Industrial

Entre os dias 17 e 22 de março de 2025, a CRV Industrial – unidade Capinópolis – realizou a reintegração de seus colaboradores. A iniciativa buscou reforçar informações essenciais sobre os processos do Sistema de Gestão Integrado (SGI), abrangendo as áreas de Recursos Humanos, Departamento Pessoal, Meio Ambiente, Qualidade, Saúde e Segurança do Trabalho.

Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos, destacou a importância da ação: “A reintegração é um momento fundamental para alinharmos processos, reforçarmos boas práticas e garantirmos que todos os colaboradores estejam alinhados com as diretrizes da empresa.”