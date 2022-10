CRV Industrial renova certificação Halal

Unidade da CRV Industrial em Capinópolis

A CRV Industrial, unidade de Minas Gerais, passou pelo processo de manutenção da certificação Halal em setembro deste ano. A certificação, registrada inicialmente em 2021, permite a exportação do açúcar cristal e refinado para os países árabes e pertencentes ao Golfo. A certificação comprova que o processo de produção segue as leis islâmicas de acordo com o alcorão, garantindo que o produto — açúcar— é lícito.

A auditoria analisou todo o processo da fabricação, desde a entrada da matéria-prima e expedição, além de uma análise crítica dos insumos, verificando se são Halal para o processo, possibilitando assim a exportação do produto.

“CRV Industrial, comprometimento, paixão e responsabilidade e Busca da melhoria contínua sempre”, disse Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos da empresa.