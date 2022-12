CRV Industrial: unidades de Minas e Goiás realizam festival de música ‘Musicana’

Entrega da premiação do Musicana 2022

As usinas CRV Industrial, unidade de Carmo do Rio Verde (GO) e de Capinópolis (MG) se uniram com a Cooper-Rubi e Uruaçu Açúcar e Álcool e realizaram no dia 26 de novembro, no Espaço Toneline, em Rialma (GO), a quarta edição do MusiCana Festival. O projeto é uma iniciativa das usinas, que busca a promoção da cultura e do desenvolvimento através da música, envolvendo seus colaboradores e familiares.

A grande noite contou com a apresentação da superintendente de RH, Marcilene Cristina e uma participação especial de Maísa Carla, da TV Pajuçara, sediada em Maceió.

Um júri técnico composto pelos professores de música Edvaldo Oliveira e Linduíno Pereira, pela fonoaudióloga Gilldênia Paiva, pelo psicólogo Kássio Kran e pelo músico e diretor executivo das usinas, Alberto Rodrigues foi responsável pela avaliação e classificação dos participantes.

Confira o resultado.

Na categoria 01 – COLABORADORES:

1º lugar: Maycon Douglas de Oliveira, da Agro Rub, recebeu o prêmio de R$ 5 mil

2º lugar: Fábio Nunes Bom Tempo Ferreira, da Cooper-Rubi, recebeu o prêmio de R$ 3 mil

3º lugar: Maxuel da Silva Alexandre, da Paulo Fernando, recebeu o prêmio de R$ 2 mil

Na categoria 02 – FAMILIARES DE COLABORADORES:

1º lugar: Paula Adriana Ribeiro, recebeu o prêmio de R$ 3 mil

2º lugar: Nathália Alvarenga Santos, recebeu o prêmio de R$ 2 mil

3º lugar: Antônio Ribeiro Filho e Adriano Ribeiro, receberam o prêmio de R$ 1 mil

Os demais finalistas receberam um prêmio de participação. Após o festival teve um grande show com a banda Área Vip.

Fotos