CRV leva orientações sobre o “Outubro Rosa” às colaboradoras do campo

Colaboradoras que atuam no campo receberam informações relevantes sobre a prevenção do câncer de mama

A CRV Industrial continua com a missão de conscientizar sobre os cuidados da prevenção contra o câncer. O Outubro Rosa é a grande oportunidade de expor o assunto, no entanto, o cuidado deve ser constante.

Na última sexta-feira (21.out.22), as colaboradoras do campo receberam a visita dos representantes dos setores de Recursos Humanos, Ambulatório médico e do departamento de Qualidade.

“Com o objetivo de conscientizar e despertar sobre a relevância dos cuidados e da prevenção à saúde da mulher, nos reunimos hoje com nossas trabalhadoras rurais, socializando e promovendo informações pertinentes e necessárias”, disse Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos.