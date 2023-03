Cuidadora de idosa denuncia hospital em Minas por infestação de formigas

Circula em redes sociais e grupos de WhatsApp um vídeo que mostra centenas de formigas dentro de um dos quartos do Hospital Municipal Frei Gabriel, em Frutal, no Triângulo Mineiro. No local, estavam internadas duas idosas, de 83 e 90 anos.

Cuidadora de uma das idosas, Cimara Tomaz gravou o vídeo e declarou que as duas mulheres sofreram algumas picadas dos insetos. “Fiquei pasma de ver tanta formiga e as senhoras gritando. Foi horroroso. É uma falta de responsabilidade do hospital. Fiquei indignada”, disse.

Ainda conforme relato da cuidadora, ela acionou as enfermeiras que, em seguida, retiraram as pacientes do quarto. Posteriormente, o local foi interditado.

As picadas de formigas saúvas, popularmente conhecida como “formigas cabeçudas”, não possuem veneno , mas suas mandíbulas podem provocar pequenos cortes, causando sintomas de queimação na pele.

Posicionamento do hospital

A direção do Hospital Frei Gabriel afirma que o vídeo foi gravado há cerca de duas semanas, “período em que hospital ainda estava em processo de contratação de novos colaboradores, visto que, naquele período, o Frei Gabriel se encontrava com deficit de servidores que atuam na limpeza".

Além disso, destacou na nota que orienta que os próprios pacientes do hospital ajudem a manter a limpeza e a higiene dos quartos. "No caso em questão, é possível visualizar que havia restos de comida no quarto que acabam por atrair formigas e outros insetos", complementa.

“Inclusive, para melhorar ainda mais as condições sanitárias do hospital, o local está passando nesta semana por um cuidadoso processo de dedetização para evitar que haja a proliferação de insetos em um ambiente hospital que deve prezar pela limpeza e higiene. Por último, a direção do Hospital reitera o pedido aos usuários do hospital que ajudem a administração da entidade a zelarem e a cuidarem do Frei Gabriel”, finaliza.