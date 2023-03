Cuidadora é presa por manter idoso de 91 anos amarrado na cama em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quarta-feira (8/3) que prendeu uma mulher , de 46 anos, após denúncia de que ela mantinha um homem, de 91, em cárcere privado na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. A suspeita trabalhava como cuidadora do idoso . Apesar de divulgada hoje, a prisão aconteceu nessa terça-feira (7/3).

Assédio moral e discriminação de gênero: jovem é coagida a pedir demissão Segundo a PCMG, em comunicado oficial, “a prisão ocorreu após denúncia de um familiar da vítima, que a encontrou deitada na cama, amarrada pelas mãos e pelos pés”.

Logo, o caso foi denunciado na delegacia da Polícia Civil. Posteriormente, os policiais compareceram ao endereço e confirmaram a situação de maus-tratos. A ação foi coordenada pela equipe da 2° Delegacia Regional em Patrocínio.

Ainda conforme as autoridades, o idoso disse que a mulher o teria mantido naquele estado para que ele não saísse do imóvel.

A suspeita foi presa em flagrante e autuada pelos crimes de cárcere privado e maus-tratos, sendo encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não esclareceu se a cuidadora e a vítima ficavam muito tempo sozinhas no imóvel, o que possibilitaria o idoso ser mantido em cárcere. O grau de parentesco do denunciante com a vítima também não foi informado. A reportagem entrou em contato com a assessoria da instituição policial e aguarda retorno.