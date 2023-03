Curso: especialização em cachos, crespos e ondulados

Não sabe lidar com as diferentes texturas do cabelo cacheado, crespo ou ondulado? Você está perdendo clientes!

Não sabe como higienizar, cortar e finalizar corretamente estes cabelos? Se não sabe, nunca terá clientes fiéis.

O Método

Para quem é CABELEIREIRA ou CABELEIREIRO e deseja estar atualizado

Para quem sabe que a química não é a única opção para cacheadas, crespas e onduladas

Para quem deseja ocupar o espaço deixado pela falta de profissionais especializados em cabelos cacheados, crespos e ondulados

Para quem busca clientes fiéis e uma agenda lotada

Para quem quer entrar de vez neste mercado que não para de crescer e se destacar na região em que atua

Considerado como um dos maiores cabeleireiros de cachos, crespos e ondulados da atualidade.

Rodrigo Vizu tem na bagagem mais de 20.000 cortes. Desde 2018, tem seu próprio salão referência em São Paulo, o Vizu Hair Club. Formou mais de 750 cabeleireiros no Método RV e conta com mais de 400 mil seguidores no seu Instagram onde publica cortes inspirações diariamente.