Curso: Fórmula da Positividade

Paulo Faustino

A Fórmula da Psicologia trata-se de um treinamento em formato de vídeoaulas, que tem como objetivo ajudar qualquer pessoa que quer melhorar a sua vida, potenciar a sua felicidade e realizar os seus sonhos pessoais e profissionais, aplicando estratégias de desenvolvimento pessoal e controle emocional contidas na fórmula da positividade.

O curso inclui não apenas as vídeo-aulas, mas também o Ebook – Como Mudar a Sua Vida para Melhor, este livro orienta-o passo a passo num processo que permite implementar uma estrutura de pensamento com o objetivo de aumentar o conhecimento da sua própria forma de ser e agir no mundo.

Irá incentivá-lo a implementar bons hábitos, pensamentos positivos, atitudes positivas, procura de soluções, visão otimista da vida, superar adversidades, promover a alegria de vida e aumentar o bem-estar rumo a uma felicidade sustentada. O curso é composto por 43 vídeoaulas, os Ebooks e o Workbook.