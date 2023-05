Curso Inteligência Empreendedora é a chave para empreender no comércio eletrônico

Se você busca uma mudança no seu mindset, ou seja, na forma como você vê o empreendedorismo e os negócios, você chegou ao local certo.

Já buscou por soluções, mas só encontrou falsos gurus vendendo oportunidades vazias, e sem aplicações objetivas?

Temos uma solução. O Curso Inteligência Empreendedora focada no comércio eletrônico traz uma jornada de conhecimento, e ao final, apresenta uma proposta real de negócio, caso você sinta-se preparado(a) para empreender.

Muitos buscam soluções mágicas e rápidas, mas a grande verdade é que o conhecimento e a aplicação de uma nova mentalidade é que vão ser a luz no seu caminho empreendedor.

Como um guia, Paulo Braga, que é administrador de empresas, professor e jornalista, tem uma visão sistêmica do comércio eletrônico, e irá conduzi-lo(a). Paulo Braga estuda o e-commerce no Brasil desde 2005, no ano seguinte, resolveu fundar sua empresa “A Ilha”.

O curso é um apanhado de ideias que irão formar sua nova mentalidade empreendedora. São vídeos, explicações e um vasto material em PDF para você estudar quando e como quiser.

Depois de muito tentar, Paulo Braga conseguiu estabelecer um nicho de mercado na sua empresa, e aplicou seus conhecimentos para ampliar suas vendas. Esses conhecimentos estarão à sua disposição.

E não é só isso, também há uma proposta real de empreendimento híbrido no e-commerce e no varejo convencional, para você ir para o mercado empreender e lucrar.

Não tenha medo, o professor estará ao seu lado, desde o curso, e caso decida empreender, ao lado da sua empresa.

Alerta

Ao final da sua jornada, você terá uma nova mentalidade para empreender em qualquer segmento que decidir. Poderá ainda, ser recompensado com uma oportunidade real para investir na sua cidade.

Mas temos que alertar, não queremos muitos parceiros, pois irá saturar o mercado. Queremos que todos ganhem dinheiro.

Compre o curso e comece sua transformação ainda hoje!