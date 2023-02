Defesa Civil de MG apoia no transporte de 3 mil cestas básicas para SP

A Defesa Civil do estado de Minas Gerais realizou o auxílio no carregamento e no transporte de caminhões com cestas básicas com destino ao litoral norte de São Paulo, atingido fortemente por chuvas intensas , nesta quinta-feira (23/2).

Ao todo, serão carregadas 3 mil cestas básicas com destino aos municípios paulistas de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Caraguatatuba. Os caminhões saíram do município de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte

“As cestas básicas são oriundas de um recurso provido pelo Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Social e articulado pela Defesa Civil Nacional” explica o Tenente-Coronel Carlos Eduardo Lopes, coordenador estadual adjunto de Defesa Civil. Ele complementa que as cestas estão saindo de Contagem em função da capacidade de produção do município.

A doação e transporte das cestas básicas é uma cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Social, a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.

“O governo do estado, através do nosso governador, entrou em contato com o governo de São Paulo disponibilizando todo o nosso recurso para poder apoiar da melhor forma possível. Iniciamos essa ação, que é significativa, mas os esforços neste momento estão direcionados para a buscas das pessoas desaparecidas em razão dos deslizamentos e na assistência das pessoas que tiveram que se deslocar", afirmou o Tenente- Coronel.

A operação de transporte e de logística conta com 2 carretas, caminhões de grande porte e viaturas da Defesa Civil para realizar a escolta de 64,5 toneladas de itens para a ajuda humanitária. A força tarefa foi mobilizada a âmbito nacional, segundo o coordenador da Defesa Civil.

Ele afirmou, por fim, que a Defesa Civil Nacional solicitou o apoio do Governo de Minas Gerais por causa da expertise que os agentes possuem na atuação de enfrentamento a eventos associados a chuvas extremas.

*Estagiária sob supervisão