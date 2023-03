Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta para pancadas de chuva na cidade neste domingo (12/3). O aviso é válido até as 8h da segunda-feira (13/3) e pede para que os moradores da capital fiquem atentos para chuvas de 20 a 30 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

A Defesa Civil recomenda que áreas de inundação e ruas próximas a córregos e ribeirões sejam evitadas durante chuvas. Também é indicado que motoristas não estacionem embaixo de árvores. No caso de alagamentos, é preciso ficar distante de enxurradas e não se deve atravessar ruas.

Áreas próximas a encostas e morros exigem atenção especial dos moradores. A cidade também está sob alerta de risco geológico válido até terça-feira (14/3) . O grande volume recente de chuvas e a previsão de novas pancadas motiva a precaução. Caso rachaduras,fendas ou minas d’água sejam percebidas, os moradores devem acionar imediatamente a Defesa Civil no telefone 199.

Os bombeiros , no 193, também podem ser acionados em emergências. No caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica ou rompimento de cabos elétricos, a Defesa Civil ou a Cemig (telefone 116) devem ser chamados. Os moradores não devem ficar próximos ou tocar na estrutura da rede elétrica.