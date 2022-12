Defesa Civil emite alerta para previsão de chuva em quatro estados

A Defesa Civil Nacional emitiu alerta para a previsão de chuva intensas nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Bahia para esta sexta-feira (2). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os locais mais afetados deverão ser o noroeste, central e litoral norte espírito-santense, os Vales do Mucuri, do Rio Doce e do Jequitinhonha, em Minas, e o sul e centro-sul baiano.

De acordo com o Inmet, os acumulados de chuvas podem superar 100 milímetros por dia. Com isso, há grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com tais áreas de risco.

Diante da previsão, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa e já comunicou as defesas civis estaduais do risco.

Minas Gerais

A lista de municípios em situação de emergência por causa das chuvas em Minas Gerais foi acrescida de três novas cidades nesta quinta-feira (1º). São João do Paraíso, na porção norte do estado; Cajuri, na zona da mata; e Uberaba, no triângulo mineiro, foram os últimos oficialmente incluídos, segundo a Defesa Civil do estado.

Ao todo, 142 municípios decretaram a condição desde o dia 21 de setembro deste ano, dentro do período chuvoso 2022/2023.

Segundo boletim divulgado nesta quinta, duas mortes foram registradas por consequência das chuvas. Já o número de desabrigados no estado em decorrência das chuvas passou de 933 para 956, e os desalojados aumentaram de 3.248 para 3.506.

Santa Catarina

A Defesa Civil também emitiu um alerta de que haverá continuidade de chuvas intensas em Santa Catarina. Segundo previsão do Inmet, há riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra, devido aos acumulados existentes.

*Com informações da Radioagência Nacional

Matéria atualizada às 21h25 para acréscimo de Santa Catarina