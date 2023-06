Delegada fala sobre a prisão do filho que matou a mãe em Valadares

A delegada Daniely Muniz, da Polícia Civil de Governador Valadares, na região do Rio Doce, anunciou na manhã desta sexta-feira (2/6) a ratificação da prisão em flagrante de um homem, de 51 anos, suspeito de assassinar a mãe, uma idosa de 79, na quinta-feira (1/6), e chamar a polícia em seguida, contando o que tinha feito e alegando estar em surto psicótico.

“De acordo com familiares, o suspeito já fazia tratamento de saúde em razão de doença mental preexistente, porém, não tinha passagens pela polícia”, explicou a delegada Daniely.

O quadro psicótico, segundo ela, também está confirmado. “O investigado confessou a autoria do crime, narrando que tinha o desejo de matar a mãe, demonstrando, assim, uma limitação em sua saúde mental”.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão, pela Polícia Militar, onde foi ratificada a prisão em flagrante pelo crime de feminicídio.

A delegada representou pela prisão preventiva do suspeito e, alternativamente, pela instauração do incidente de insanidade mental, a fim de avaliar a situação do investigado por meio de exame médico-legal.