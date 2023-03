Delegado detalha prisão de Chapola, chefe do tráfico do Dendê, em podcast

O trabalho nos bastidores da prisão de um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, encontrado em um bairro de luxo de BH, é tema do "Pod ou não pode? – Especial" desta sexta-feira (17/3). O apresentador Ricardo Carlini recebe o delegado João Prata, da delegacia especializada de Repressão a Roubo a Banco, que liderou a operação.

Para esquentar ainda mais o podcast, Renato Rios Neto participa da conversa. O jornalista e apresentador do "Alterosa Alerta", na TV Alterosa, acompanhou de perto todos os desdobramentos que levaram à prisão de Chapola na última terça-feira (14/3).

O podcast "Pod ou não pode? – Especial", apresentado pelo jornalista Ricardo Carlini, vai ao ar nesta sexta-feira às 14h, ao vivo, no canal do YouTube do Portal Uai.