Demissão em massa gera transtorno em escolas públicas de Santa Luzia

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia, na Grande BH, realizou uma demissão em massa de funcionários da área. De acordo com comunicado emitido pelo ógão, a exoneração é motivada por uma decisão judicial. Por causa disso, professores da educação básica (PEB) II e III, professores substitutos, profissionais de apoio e monitores de creche serão exonerados.

Ao mesmo tempo, as escolas do município sofrem com a falta de professores. Shirley Alves, de 51 anos, trabalhava como professora regente de turma e faz parte do grupo de funcionários que foram demitidos. De acordo com ela, os servidores foram exonerados devido a irregularidades administrativas, que tornaram as contratações dos funcionários inválidas. Ela falou, ainda, que não está recebendo apoio ou auxílio direto da Prefeitura de Santa Luzia.

No mesmo comunicado, a Secretaria de Educação do município afirmou que os candidatos aprovados no concurso realizado em 2019, que preenchem os cargos de auxiliar de serviço educacional, auxiliar de secretaria, especialista da educação básica (Supervisor Pedagógico) e PEB II e III, serão chamados. A Secretaria publicou, também, dois editais de processos seletivos para os cargos que ficaram vagos após a demissão em massa.

Em apoio aos funcionários atingidos pelas demissões, a Câmara Municipal de Santa Luzia publicou uma nota de esclarecimento, manifestando solidariedade.