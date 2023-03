Dengue: municípios criam ambulatórios por conta do aumento de casos

O aumento dos casos de dengue tem feito com que municípios do Centro-Oeste de Minas criem ambulatórios para absorverem a demanda e desafogarem as unidades de urgência e emergência. Além dos pontos de atendimento básico, algumas cidades tem adotado medidas extras para evitar o avanço da doença.

Em Nova Serrana, foram instaladas unidades de hidratação na Policlínica Municipal e no Postão do Planalto. Elas irão funcionar de segunda a sexta-feira, de 17h às 19h e aos sábados de 7h às 16h. Os atendimentos começam na segunda-feira (27/3).

A orientação é para que somente pessoas com sintomas agravados, como fortes dores no corpo e febre, se dirijam aos ambulatórios. Quem estiver com sintomas leves deve procurar as unidades de saúde de seus bairros que também estarão preparadas para fazer o atendimento.

O objetivo da criação das unidades de hidratação é atender a alta demanda de pessoas com sintomas da doença, além de diminuir a superlotação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que tem recebido mais de 500 pacientes por dia.

O Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) mais recente apontou situação de alto risco (11,2%) em Nova Serrana. Até a primeira semana de março deste ano a cidade já contabilizava 734 confirmações da doença.

O LIRAa também mostrou que 97% dos focos do mosquito estão em residências. “Não só Nova Serrana, mas diversas cidades do país estão vivendo um surto de dengue nunca visto antes. Precisamos entender que somente evitando a proliferação do mosquito é que vamos interromper esse ciclo”, afirmou o prefeito Euzebio Lago.

Pitangui

Pitangui decretou Situação de Emergência devido ao aumento de casos de dengue. Nos três primeiros meses deste ano, a cidade registrou 450 notificações da doença, contra 107 em todo o ano passado.

No município, além do ambulatório que começou a funcionar nesta quinta-feira (23/3) na Unidade Básica de Saúde (UBS) Miguel Sabino, estão sendo distribuídos repelentes gratuitamente a gestantes.

Divinópolis

Já Divinópolis, na mesma região, também criou um ambulatório. Ele funciona na policlínica que fica no centro da cidade. A medida foi uma alternativa para desafogar a UPA que bateu 600 atendimentos por dia.

De 1º de janeiro deste ano até o dia 22 de março, o município contabilizou 885 casos de dengue, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Pelo menos 64 pessoas foram hospitalizadas. A maior concentração da doença é no bairro Santa Rosa, seguido pelo centro.

