Dengue: postos de saúde e teleconsultas funcionam neste sábado em BH

Os Centros de Saúde de Belo Horizonte (MG) estarão abertos neste sábado (22/4) para atender, preferencialmente, adultos e crianças que apresentem sintomas de dengue , chikungunya ou doenças respiratórias.

Após o fechamento para o feriado de Tiradentes (21/4), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) determinou o funcionamento dos postos de saúde e do serviço de teleatendimento para todos os pacientes com os mesmos sintomas. As teleconsultas podem ser agendadas online entre hoje e terça-feira (25/4) para o período de 7h30 às 18h30.

Somente moradores de BH cadastrados em Centros de Saúde na capital têm acesso ao teleatendimento. É possível realizar o cadastro no Centro de Saúde de referência da sua região, que funcionarão, hoje, das 7h às 18h. Confira os endereços de cada regional

Barreiro

Centro de Saúde Barreiro de Cima: praça Modestino Sales Barbosa 100, bairro Flávio Marques Lisboa

Nordeste

Centro de Saúde São Paulo: rua Aiuruoca 455, no bairro São Paulo

Norte

Centro de Saúde Arão Reis: rua Valdomiro Lobo 177, no bairro Arão Reis

Pampulha

Centro de Saúde Santa Terezinha: rua Senador Virgílio Távora 157, no bairro Santa Terezinha

Venda Nova

Centro de Saúde Rio Branco: rua Crisanto Muniz 120, no bairro Rio Branco

O serviço é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Unimed-BH e faz parte das ações previstas no Plano de Contingência, ativado gradativamente de acordo com as demandas do município. Por enquanto, as teleconsultas estão disponíveis aos sábados, domingos, segundas e terças-feiras.