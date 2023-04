Dengue: prefeitura decreta situação de emergência em Patos de Minas

De acordo com comunicado da Prefeitura Municipal, considerando o número de infecções nas últimas semanas epidemiológicas, o Executivo municipal decretou situação de emergência em saúde por força da epidemia de dengue, conforme decreto 5.448, de 13 de abril de 2023.

O boletim desta quinta-feira aponta que há 2.819 notificações da doença neste ano, sendo confirmados 1.040 casos até aqui. Há uma morte causada pelo vírus. No boletim anterior, de 5 de abril, Patos de Minas estava com 2.460 notificações e 879 casos confirmados, também com um óbito.