Depois de assassinato na cela, preocupação é manter a ordem

Manter a ordem. Esse é o desafio dos agentes penais da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, de Governador Valadares, leste do estado, no dia seguinte à morte de Rafael Dias da Silva, que foi assassinado dentro da cela em que estava. Ele foi agredido por outro detento, seu companheiro de cela, que já está identificado e isolado dentro do presídio.

O crime ocorreu na sexta-feira (31/3). O corpo de Rafael estava no chão da cela. Ele recebeu golpes na cabeça. Imediatamente, o autor foi identificado e isolado.

A Polícia Civil foi chamada e assumiu o caso. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), um procedimento administrativo foi instaurado, para apurar as causas do crime e como este aconteceu.