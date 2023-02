Desaparecido há uma semana, homem é encontrado morto em rio

As causas da morte de um homem que estava desaparecido há uma semana serão investigadas pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi encontrado na tarde desta quinta-feira (23/2) no rio Uberabinha, em Uberlândia.

O corpo foi avistado boiando no rio na altura do bairro Jaraguá, Zona Oeste da cidade do Triângulo Mineiro. Bombeiros foram chamados para retirada do cadáver da água.

Ao saber que uma pessoa foi encontrada morta, familiares do desaparecido foram até o local. A identidade da vítima não foi informada. Pessoas próximas não o viam desde o fim da última semana.

O homem não tinha marcas de violência no corpo, mas o que aconteceu com ele ainda é um mistério, segundo a Polícia Civil.