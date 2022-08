Professor Villa comenta desempenho de Bolsonaro em entrevista ao JN

Em entrevista ao Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira (22.ago.22), o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) foi questionado sobre temas sensíveis, do ponto de vista do Bolsonaro.

O político foi entrevistado pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, na série de entrevistas da emissora com os candidatos ao Palácio do Planalto. As conversas ficarão disponíveis, na íntegra, no Globoplay e no Portal g1.

Audiência

Entre 20h31 e 21h11, horário da entrevista, o “JN” registrou 32,3 pontos de média (46,3% de “share”), contra 24 e 24,5 pontos nas últimas noites. O pico da entrevista de Bolsonaro ao “JN” foi de 37 pontos. Na segunda da semana passada, a média foi de 26,5 pontos.

Comentário sobre a entrevista