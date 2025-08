Desemprego no Brasil cai e tem taxa da série histórica

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) — Foto: Divulgação/Agência Brasil





A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, segundo dados da PNAD Contínua divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira (31). O índice é o menor desde o início da série histórica em 2012.

Ao todo, 6,3 milhões de pessoas estão desempregadas — queda de 17,4% em relação ao trimestre anterior. A população ocupada chegou a 102,3 milhões, novo recorde, com alta de 1,8% no trimestre e 2,4% no ano.

O número de trabalhadores com carteira assinada também bateu recorde: 39 milhões. A informalidade segue alta, com 37,8% da população ocupada, totalizando 38,7 milhões de pessoas.

O rendimento médio subiu para R$ 3.477, o maior valor já registrado. A massa salarial atingiu R$ 351,2 bilhões, com alta de 5,9% em relação ao mesmo período de 2024.