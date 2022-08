Desfile de 7 de Setembro foi cancelado no Rio de Janeiro, diz prefeito

O prefeito Eduardo Paes informou hoje (17), em seu perfil no Twitter, que a parada militar do dia 7 de Setembro não será realizada na Avenida Presidente Vargas, nem na Praia de Copacabana. “Essa é a solicitação que recebi do Exército Brasileiro”, disse Paes.

O prefeito anunciou, na mesma rede social, que ao longo dos próximos dias, terá reuniões com as Forças Armadas para a organização de detalhes. Ele ressaltou que, conforme já havia sido veiculado por alguns órgãos de imprensa, devem ocorrer apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo, “sem qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica”.

Paes acrescentou ainda ter sido informado pelo Comandante Militar do Leste, general de Exército André Luis Novaes Miranda, que neste ano não será realizado o tradicional desfile militar na Presidente Vargas e nem em Copacabana. “O ato do Exército vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile”, revelou.

Procurado pela Agência Brasil, o Exército Brasileiro respondeu, por meio de sua assessoria de imprensa, que tão logo haja informações, elas serão divulgadas.