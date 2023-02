Desmanche clandestino é desarticulado pela PC em Uberlândia

Desmancha de veículo localizado em Uberlândia — Foto Polícia Civil/Divulgação

Durante ação contra o tráfico de veículos roubados, a Polícia Civil de Uberlândia, desarticulou um desmanche clandestino no Bairro Nossa Senhora das Graças. A descoberta do local foi feita na última quarta-feira (01.jan.23), entretanto, divulgada nesta sexta-feira (03.jan.23).

De acordo com a PCMG, os policiais chegaram até o local após receberem uma denúncia. Em meio a uma mata densa, foi encontrada uma carcaça de carro furtado e partes de outros veículos.

Os militares confirmaram através do sistema de segurança, que um dos veículos foi roubado no dia do Natal passado, no Bairro Santa Rosa.

Com a identificação do local, a equipe de busca permanece trabalhando nas investigações para identificar e prender os responsáveis pelo crime.