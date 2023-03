Desvio de verbas: Uberaba vai receber R$ 4,3 milhões de empresa

Por meio de acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba , no Triângulo Mineiro, uma empresa prestadora de serviço de limpeza urbana vai indenizar o Município em cerca de R$ 4,3 milhões. Nessa segunda-feira (20/3), foi divulgado o termo de autocomposição , que contou com a intervenção da cidade e foi firmado perante a 15ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba.