Detento é baleado por preso rival em penitenciária de Juiz de Fora

Um detento, de 39 anos, foi baleado por outro preso de gangue rival na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na tarde dessa sexta-feira (28/04).

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os detalhes da ocorrência estão sendo apurados. O detento foi atingido em uma das pernas.

Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Pronto Atendimento Dr. Mozart Teixeira (HPS).

Na unidade de saúde, o homem realizou uma cirurgia para extração do projétil no corpo. Ele ainda segue internado em observação no HPS neste sábado (29).

A Sejusp informou que um procedimento administrativo foi aberto pela direção da unidade prisional para apurar todas as circunstâncias do fato.

"O Depen-MG ressalta que não se trata de rebelião ou motim. Este é um caso isolado. O fato será investigado administrativamente e criminalmente pelas autoridades competentes", finalizou em nota.