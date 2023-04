Detento é morto com golpes de ‘chuço’ em Minas

Um detento de 29 anos foi morto dentro da Penitenciária de Formiga, no Centro-Oeste de Minas, nessa terça-feira (11/4). O homem foi golpeado no peito com um "chuço", material artesanal pontiagudo e cortante, durante o banho de sol.

O suspeito é outro detento, de 38 anos, que responde pelos crimes de latrocínio, furto e tráfico de drogas . Ele foi apresentado à autoridade policial. A motivação não foi revelada.

Policiais penais viram o momento em que o homem foi ferido. A equipe de saúde da penitenciária atuou no socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. Foram realizadas manobras de reanimação, mas a morte foi constatada no local.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que todos os procedimentos administrativos foram realizados pela direção da unidade prisional. A ocorrência foi registrada e um procedimento interno para apurar as circunstâncias do crime foi aberto.

