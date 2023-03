Detentos tentam quebrar grades de cela e paredes com blocos de concreto

Policiais penais da Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira flagraram detentos batendo e forçando a grade de uma cela com uma parede de cimento. O fato ocorreu no final da tarde desta terça-feira (28/2) no complexo localizado em Uberaba , no Triângulo Mineiro. Os blocos de concreto da parede, usados na tentativa de fuga, separavam o banheiro do corredor da cela.