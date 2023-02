Detran-MG: confira os serviços que podem ser feitos pela internet

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) passou a oferecer serviços de forma 100% on-line por meio da ferramenta Protocolo Digital. Alguns serviços como defesa de autuação, solicitação de microfilmagem, transferência de prontuário de condutor e candidato de outro estado poderão ser solicitados pela internet, o que evita deslocamentos até uma unidade de atendimento.

Leia mais: Detran de Minas Gerais realiza leilão on-line com mais de mil veículos O sistema também permite realizar a alteração do nome dos candidatos e condutores, nomes dos pais na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e categoria pretendida pelo candidato à habilitação.

O Detran-MG ressalta que o Protocolo Digital é mais uma opção para o cidadão. Os atendimentos presenciais continuarão sendo feitos nas unidades da instituição que oferecem esses serviços desde que seja previamente agendado.

Como acessar

Para ter acesso ao Protocolo Digital basta acessar o site do Detran-MG , com usuário e senha. Após fazer o login no sistema, o cidadão vai visualizar os serviços que estão disponíveis na ferramenta e anexar os documentos solicitados para concluir o pedido de serviço desejado.

Depois de enviados os documentos, a análise dessa solicitação será realizada em até 72 horas, em dias úteis. Também é possível consultar todas as etapas do processo no site do órgão. Se houver alguma inconformidade nos dados ou documentos enviados por meio da ferramenta, a pessoa será informada para regularizar a situação em até 30 dias.