Detran-MG leiloa carros a partir de R$ 550

O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) começa nesta segunda-feira (6/4) os leilões de veículos conservados e sucatas, que se estendem até o dia 20 deste mês. Serão leiloados mais de 1,1 mil motocicletas, automóveis e peças automotivas. Os carros e motos estão recolhidos em oito pátios credenciados Detran-MG, em Belo Horizonte

O leilão é realizado unicamente pela plataforma virtual do órgão, e é necessário que os candidatos se cadastrem no site do Sistema de Leilão de Veículos do Detran-MG . Para participar, é necessário, ainda, ler as regras que também estão no site do órgão público.

No endereço on-line do Detran , é possível encontrar fotos dos veículos, dar lances iniciais e conferir as condições dos lotes. Além disso, os interessados podem visitar os pátios para conferir os carros e as motocicletas disponíveis para o leilão nos horários e dias disponíveis nos editais.

Para trazer os veículos conservados comprados de volta à circulação, o comprador terá de realizar os reparos necessários e efetivar a transferência do automóvel, de acordo com as exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) . Quanto às sucatas, só podem ser arrematadas por empresas de desmonte credenciadas pelo Detram-MG.

No site do Detran, é possível encontrar peças com valores acessíveis. Um Volkswagen Santana CL de 1990 está sendo vendido por R$ 550 e uma moto Honda CG 125 de 1980, por R$ 350. O leilão é uma oportunidade de adquirir uma moto ou um carro por um valor que dificilmente seria encontrado em outro lugar.