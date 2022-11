DF oferece atendimento psicológico em cemitérios neste feriado

Quem for aos cemitérios do Distrito Federal neste Dia de Finados (2) para homenagear parentes ou amigos já falecidos terão à disposição atendimentos psicológico e de assistência social oferecidos pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) da capital. O serviço estará nas seis unidades de cemitério da concessionária Campo da Esperança do DF.

Os cemitérios do DF cobertos pelo atendimento oferecido pela Sejus estão na Asa Sul, em Brazlândia, no Gama, em Planaltina, Taguatinga e Sobradinho. Nos cemitérios de Planaltina e de Brazlândia não será permitida a entrada de veículos. Nos demais, será permitida a entrada de veículos com autorização de vaga especial para idoso ou pessoa com deficiência emitida pelo Detran-DF.

Os cemitérios ficarão abertos das 7h às 19h. A expectativa do governo do DF é que cerca de 500 mil pessoas passem pelos cemitérios da cidade. Serão disponibilizadas vans para acesso ao interior de todas as unidades e para o retorno das cerimônias religiosas.

Missas

A Arquidiocese de Brasília celebrará missas nos seis cemitérios do DF. O controle de público nas tendas onde ocorrerão as celebrações será feito pela própria Arquidiocese.

Horários das missas:

Asa Sul, Gama, Planaltina e Sobradinho – às 8 horas, às 9h30, às 11 horas, às 12h30, às 14 horas, às 15h30 e às 17 horas.

Taguatinga: às 8h, às 9h30, às 10h30, às 12h, às 14h, às 15h30 e às 17h.

Brazlândia: às 7h, às 9h, às 11h, às 15h e às 17h.