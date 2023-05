Dia do Trabalhador: saiba como está a volta para casa pelas estradas de MG

As estradas federais que passam pela Região Metropolitana de Belo Horizonte estão movimentadas por causa da volta para a casa do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (1/5 ). Devido a acidentes, pontos da BR-381 possuem interdições.

Além disso, de acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a BR-381, no sentido São Paulo, a faixa da direita e o acostamento, no sentido Belo Horizonte, próximo ao KM 695,5, em Lavras Novas, no Sul de Minas, estão interditados. A retenção no local chega a 4km.

Já na BR-040, todo o trecho no estado, administrado pela Via 040, está livre sem retenções. No entanto, o fluxo de veículos é grande. De acordo com a empresa, a previsão é que entre os dias 28 de abril e 2 de maio, cerca de 980 veículos trafeguem no trecho entre Contagem, na Grande BH, e Guarulhos (SP).

Entre hoje e amanhã, 620 veículos devem passar pelo trecho da rodovia. Já no domingo (23/4), na volta do feriadão, a previsão é que o movimento seja de 226 mil carros.