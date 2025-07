Diarista é suspeita de furtar R$ 700 mil em joias e roupas da patroa em Uberlândia

Policiais no momento da abordagem à mulher suspeita dos furtos | Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, nesta sexta-feira (4), em Uberlândia, um conjunto de bens furtados da residência de uma empresária no bairro Novo Mundo. Entre os objetos apreendidos estão joias, acessórios, roupas e produtos de beleza, cuja estimativa de valor pode ultrapassar R$ 700 mil, conforme a vítima. A principal suspeita do crime é a ex-diarista da residência, de 46 anos, que confessou ter furtado os itens em diferentes ocasiões desde janeiro deste ano.

A apreensão do material foi realizada na casa da investigada, no bairro Jardim Botânico, após a expedição de um mandado de busca e apreensão autorizado pelo Poder Judiciário. A operação foi conduzida pela equipe da 2ª Subinspetoria da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Materiais recuperados

Segundo as investigações, a diarista trabalhou por dois anos na casa da empresária, de 38 anos, e conquistou a confiança da patroa antes de iniciar os furtos, sempre em pequenas quantidades, o que dificultava a percepção imediata do crime. Um detalhe inusitado chamou a atenção da equipe de investigadores: a ex-funcionária chegou a postar fotos nas redes sociais usando roupas furtadas da vítima — o que contribuiu para sua identificação como suspeita.

A operação foi batizada de “Make Up”, uma referência à habilidade da investigada em “maquiar” os fatos, inventando histórias para justificar os sumiços dos objetos. Segundo a vítima, a diarista criava narrativas para desviar as suspeitas de si mesma, apontando outras possíveis causas para os desaparecimentos.

A empresária procurou a Polícia Civil assim que notou o desaparecimento dos pertences. Após as investigações, os policiais solicitaram o mandado judicial, cumprido nesta manhã. No momento da apreensão, a ex-diarista estava em casa com o filho.

Ela será indiciada por furto qualificado, e o inquérito policial segue em andamento na 4ª Delegacia de Polícia.

A empresária foi comunicada da recuperação dos bens e deve comparecer à delegacia para reaver os itens e prestar novos esclarecimentos.