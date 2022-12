5 dicas para se tornar um homem com postura poderosa

Gabriel Macht atuando como Harvey Specter | Foto: Reprodução

O ator Gabriel Macht deu vida ao personagem Harvey Reginald Specter, no seriado norte-americano Suits — Homens de Terno, na versão brasileira—, e sua postura como um advogado com uma postura segura, autoconfiante e, muitas vezes prepotente, pode te ensinar a ser um homem com uma melhor postura.

O advogado Harvey está sempre preparado para o embate em qualquer situação, seja com seus clientes ou interlocutores nas negociações.

O Tudo Em Dia destacou 5 dicas, inspiradas no personagem Harvey Specter, que podem te orientar na busca de uma imagem titânica.

1 — Olhe nos olhos

A princípio, quando alguém te olhar nos olhos, também faça o mesmo, até que a outra parte desista.

2— Nunca encontre desculpas para seu fracasso

Assuma seus erros. Os verdadeiros vencedores não criam desculpas, ou terceirizam a responsabilidade quando falham. Uma desculpa, por conseguinte, não vence o campeonato.

3— Tenha objetivos na vida

Estabeleça onde quer chegar. Estabelecer objetivos na vida é essencial para alcançar o que deseja. Quem não tem um rumo definido, sobretudo, é levado pelo vento da incerteza.

4— Lealdade é a postura dos fortes

Seja sempre leal aos que são leais — a lealdade é uma via de mão dupla.

Seu mestre, tutor ou o amigo merecem sua lealdade. A gratidão, a princípio, é uma ferramenta poderosa, e obedece uma lei universal.

5— Trabalhe e estude para ‘ter muita sorte’

Quando você estiver em uma posição favorável na vida, negócios ou nos relacionamentos, muitos vão apontar que é um grande beneficiado pela sorte, no entanto, é necessário trabalhar e estudar muito para que a tal sorte o acompanhe.

O conhecimento é uma arma infalível contra a estagnação, contra a ignorância.

6 — Bônus – Tenha uma aparência adequada

Se você vai para a guerra, não vai de terno. Se você vai jogar uma partida, não vestido como se fosse a uma festa. Sua aparência é tão importante quanto o seu talento.

O personagem da ficção tem muito a ensinar. Harvey é uma pessoa fiel e leal, e não aceita nenhum tipo de desonestidade. Ele se viu muitas vezes em situações onde precisaria de sacrificar algo para o bem da firma e/ou até mesmo de Mike Ross, e o fez sem hesitar. Harvey se demonstra contra a corrupção também, odeia suborno ou propina, e este foi um dos motivos que o fez separar de seu “mentor”, o promotor Cameron Dennis, que era corrupto.