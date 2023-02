Dinheiro falso: polícia investiga notas repassadas em Unaí

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que está investigando a difusão de notas falsas no comércio de Unaí, na Zona da Mata mineira. A prática configura crimes de estelionato e falsificação de moedas.

O delegado titular da PCMG em Unaí, João Lourenço, informou que já foram captadas diversas imagens que serão analisadas com a intenção de chegar aos autores do crime. As equipes da força policial também têm feito entrevistas e colhendo depoimentos com diversas testemunhas.

A polícia ainda recomenda aos comerciantes que receberem as notas, se desconfiarem que elas são falsas, acione a PCMG de imediato para que seja verificado a originalidade da nota e apurado os crimes. “Não tente bater boca com a pessoa que esteja fazendo a compra ou a venda”, orienta o delegado João Lourenço.

É recomendável que os comerciantes e empresários da região confiram principalmente as notas de valor mais alto como a de R$ 200, R$ 100 e R$ 50.

Como saber se uma nota é falsa

A PCMG orienta sobre os devidos cuidados que se deve ter ao receber as notas. Algumas prática simples contribuem para a proteção do comerciante como observar se o número de série das notas são iguais ou parecidos.

A técnica de observar o dinheiro contra a luz também ajuda a encontrar os traços de originalidade da moeda. De acordo com cartilha do Banco Central é possível ver a marca-d’água com a figura do animal e o valor da nota, em tons que variam do claro ao escuro.

Contra a luz também é possível ver o fio de segurança, que se trata de uma linha escura próximo ao meio da nota, onde está escrito o valor e a palavra reais – presente nas cédulas de 10, 20, 50, 100 e 200.

Outro método simples é o número escondido. Ao colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar bastante iluminado é possível ver o valor da nota aparecer em alguma área da cédula.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira