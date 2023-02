Direção da EBC autoriza venda de imóveis sem uso em seis estados

A nova diretoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) aprovou o início do processo de venda de 16 imóveis de propriedade do órgão, em seis estados. A primeira etapa é a avaliação do preço de mercado das salas comerciais, que estão localizadas em Cruzeiro do Sul (AC), São Gabriel da Cachoeira (AM), Tefé (AM), Manaus (AM), João Pessoa (PB), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). A previsão é que a alienação esteja concluída até meados de 2024 e a venda dos imóveis será feita pelo sistema de licitação do Banco do Brasil.

O presidente da EBC, Hélio Doyle, propôs ainda que sejam colocados à venda quatro apartamentos funcionais em Brasília, cujo uso estava reservado a diretores da empresa. Os apartamentos, atualmente desocupados, estão localizados na Asa Sul, bairro central da capital.

“Não tem sentido uma empresa pública ter apartamentos funcionais destinados a diretores. É um gasto desnecessário, que precisa ser cortado em benefício da nossa atividade-fim, que é a manutenção das nossas emissoras de rádio e TV e agências. Os recursos da EBC têm que se dirigir principalmente à prestação de serviço público, e não para beneficiar diretores”, afirmou.

Os 16 imóveis que serão alienados não estão em uso e geram despesas discricionárias de manutenção, como o pagamento de condomínio e IPTU, que custam cerca de R$ 238 mil ao ano para a empresa.