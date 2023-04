Diretor de grupo onde Chico Xavier atuava alerta sobre rumo do espiritismo

Um dia após o aniversário de 113 anos de Chico Xavier, ocorrido neste domingo (2/4), o diretor do Grupo Espírita da Prece (local onde o famoso médium psicografou a maior parte de seus livros) alertou sobre a fuga em grande parte dos centro espíritas de todos os ensinamentos da doutrina, filosofia e ciência do Espiritismo.

“Hoje em Uberaba (onde o médium viveu grande parte de sua vida na Terra), de cerca de 120 centros espíritas, apenas de 10 a 15 seguem realmente as mensagens que Alan Kardec e Chico Xavier queriam passar, ou seja, trabalhar no bem em prol do próximo”, comentou Wellington Wagner de Souza, diretor do Grupo Espírita da Prece e da Casa Espírita João Urzedo.

Souza complementa que atuar dentro da filosofia espírita não é apenas fazer a caridade, dar o alimento, uma cesta básica, mas sim evangelizar e acompanhar espiritualmente cada necessitado.

“O Espiritismo, não só em Uberaba, mas em várias partes do Brasil, está perdendo o norte; está perdendo a referência de simplicidade, humildade, desapego e o cunho moral que é ensinar o correto, o justo e ajudar as pessoas a se tornarem pessoas de bem.

Estão inserindo em casas espirítas reiki, cromoterapia, apometria, entre outros elementos que não existem no Espiritismo.

Além disso, vejo que tem muito espírita que não gosta de pobre e é apegado a bens materiais”, lamentou Wellington de Souza, que também é médium.

Chico Xavier viveu em Uberaba entre os anos de 1959 e 2002, quando faleceu

Nascido em 1910, em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte , Chico Xavier se mudou para Uberaba, no Triângulo Mineiro, em 1959, onde psicografou grande parte dos seus 459 livros.

Atualmente, além da Casa da Prece (onde ele psicografou grande parte de seus livros), os centros espiritas e o Memorial Chico Xavier , há um outro espaço em Uberaba que preserva a memória do médium, ou seja, o Museu Chico Xavier, local onde ele residiu durante todos os anos que morou na cidade.

A casa é mantida pelo dentista Eurípedes Humberto Higino dos Reis, 72, filho adotivo do médium. Reis foi morar com Chico quando tinha 8 anos, tendo uma convivência com o pai de cerca de 45 anos. No local, há pertences como perucas, roupas, livros e mensagens atribuídas aos espíritos André Luiz e Emmanuel, considerados pelo médium como seus orientadores.

O médium Francisco Cândido Xavier dizia que queria desencarnar no dia em que o povo brasileiro estivesse muito feliz. Foi o que aconteceu. Por volta das 19h30 do dia de 30 de junho de 2002, quando o país estava em festa, já que na manhã daquele dia, a seleção brasileira de futebol havia conquistado o pentacampeonato da Copa do Mundo , Chico Xavier, com então 92 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Homenagem aos 113 anos de Chico na Concha Acústica

Na manhã de ontem (2/4) na Concha Acústica de Uberaba, em homenagem aos 113 anos do nascimento do médium, https://www.instagram.com/p/CqibX8pgbVs/ aconteceu a apresentação do Projeto do Memorial Chico Xavier, por meio de um vídeo em telão.

Em seguida, conforme a Fundação Cultural de Uberaba, foram apresentadas intervenções poéticas, fotos , histórias e vídeos do médium, também no telão.

Depois disso houve uma exposição coletiva de artes visuais em homenagem a Chico Xavier, além de entidades do terceiro setor com vários artesãos que apresentaram os seus trabalhos.

O evento se encerrou com o “Show Canta Chico”, do violeiro Alexandre Saad

Prefeitura de Uberaba publica edital para licitação do Projeto Memorial Chico Xavier

Na última sexta-feira (31/4) no Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Uberaba publicou um edital voltado para contratação de empresa especializada para revitalização do Memorial Chico Xavier. O valor estimado da concorrência é de R$ 1.482.896,47.

Segundo informações do edital, a licitação inclui a execução de projetos arquitetônico e voltados para as partes de exaustão, iluminação, elétrica, climatização, entre outros.

As empresas interessados tem até às 14h do dia 8 de maio desse ano para encaminharem documentos de habilitação e propostas de preço. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 3331-9209.

O projeto está orçado em R$ 5 milhões e previsão de entrega é para abril do ano que vem

Segundo informações divulgada pela Prefeitura de Uberaba, com exposições interativas e recursos tecnológicos, o Memorial Chico Xavier, em Uberaba, será revitalizado, sendo que as obras tem previsão para iniciar em junho desse ano. A previsão de entrega do novo espaço é para abril do ano que vem.

“O projeto do Memorial Chico Xavier, que terá um investimento de R$ 5 milhões foi financiado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no valor de R$ 3,5 milhões; o projeto já possui 60% dos recursos captados para sua execução.

3,5 milhões são de patrocínios e doações aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e 30% proveniente de recursos próprios”, informou o gestor do projeto e diretor do Memorial, o museólogo Carlos Vitor Silveira.

“A nova concepção trará um espaço tecnológico, aconchegante, bonito e bem preparado para receber, adequadamente, seus visitantes e para prestar melhor serviço à comunidade. Estão previstas exposições interativas e com recursos tecnológicos para apresentar, de uma maneira sensível e atualizada, o legado de Chico Xavier”, finalizou.

Atualmente, o Memorial Chico Xavier está fechado ao público.

O projeto do Memorial está sendo desenvolvido pela empresa Exposições Museus e Projetos Culturais Ltda. (Expomus), com sede em São Paulo, capital.