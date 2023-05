DJ que atropelou e matou pedestre em BH ganha liberdade provisória

A Justiça de Minas Gerais concedeu liberdade provisória ao motorista, de 42 anos, que atropelou e matou um pedestre no Anel Rodoviário, na madrugada do último sábado (13/5). O homem, que trabalha como DJ, estava com sinais de embriaguez e chegou a abandonar o local do acidente

O homem só poderá deixar o Centro de Remanejamento do Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte , após pagamento de fiança, estipulada em R$ 5.280. Mesmo com a liminar concedendo a liberdade provisória, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o homem ainda não deixou o centro de detenção.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pedestre foi atingido na faixa central da rodovia e, com o impacto, foi arremessado para a lateral da pista . O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já havia morrido. O óbito foi constatado no local.

O militar que atendeu a ocorrência afirmou que o suspeito só voltou ao local após um colega convencê-lo. Ele estava com os olhos avermelhados, roupas desalinhadas, agitação, andar cambaleante e dificuldade de equilíbrio, e com hálito etílico, indicando que havia consumido bebida alcoólica.

Medidas Cautelares