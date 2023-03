DJ transforma caminhão em piscina em BH

Moradores curtem o calor intenso de Belo Horizonte com churrasco, bebida e piscina. Normal, né? Mas tem um dealhe. A piscina é improvisada em cima de um caminhão. A ação criativa aconteceu no bairro Vila Fátima, Aglomerado da Serra, região Centro-Sul da capital mineira.

A ideia veio do DJ Marcelo Mattos, nascido e criado no bairro há mais de 39 anos. "Agora na sexta-feira estávamos pensando: 'o caminhão está ai parado no final de semana, vamos fazer no caminhão para ver se dá'”, comenta.

O morador revela que a atração já acontece há mais de 10 anos no bairro. Agora, porém, foi a primeira vez que foi realizada em cima de uma caminhão. “Nós já éramos acostumados a fazer desde 2011. A gente fazia em uma caminhonete que, depois, estragou. Aí compramos uma piscininha e, depois dela, uma piscina grande. Veio o tempo de chuva , a gente guardou a piscina e o rato comeu. Ficamos bravos demais”.

O próprio DJ Marcelo completa a saga. “Depois dessa piscina compramos uma caminhonete maior e, enfim, a caminhonete não estava dando mais. Aí nós fomos para o caminhão”.

O idealizador da ação afirmou que não vai parar por aí. A próxima atração já está marcada para este sábado (11/3). Ele ainda disse que está estudando a melhor maneira para que consigam realizar o evento periodicamente. A ideia é de que a "piscina no caminhão" seja pelo menos de 15 em 15 dias.